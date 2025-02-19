(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Osama Abussahid ile Omar Halami bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 18 Şubat’ta Osama Abussahid’in tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığının öğrenildiğini söyledi.

Polis, aynı gün, zanlının Kermiya’daki ikametgahına gidildiğini, zanlıların polisleri fark etmesi üzerine ön kapıyı açmadığını ve kapının makul güç kullanılarak açıldığını anlattı.

Polis,zanlı Osama Abussahid’in koridorda, zanlı Omar Halami’nin ise salonda tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, ikametgahta mahkeme emriyle arama yapıldığını;salondaki sehpa üzerinde şeffaf poşet içinde 28 gram, meyve suyu paketinde 28 gram, mavi boyalı kutuda 60 gram, meyve suyu paketinde 84 gram, tepsi içinde tütünle karışık 2 gram hint keneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, ayrıca üzerlerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan metal öğütücü ve elektronik tartı cihazının emare alındığını da söyledi.

Polis, Osama Abussahid’in yatak odasında ona ait kimliklerin bulunduğu çanta içinde uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 3 bin 145 TL, 300 dolar, bin 120 sterlin ve 800 TL’nin emare alındığını belirtti.

Polis, akabinde zanlı Halami’nin Küçük Kaymaklı bölgesindeki evinde arama yapıldığını, cüzdanındaki 2 bin TL’nin emare alındığını, sehpa üzerinde 10 gram ağırlığında hint keneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlı Halami’nin ifadesinde uyuşturucu maddeyi Osama Abussahid’ten 300 dolara 15 gram olarak aldığını söylediğini aktardı.

Polis, Osama Abussahid’inise uyuşturucuyu whatsaap aracılığıyla irtibata geçtiğini, Güney Kıbrıs’taki bir şahsın yönlendirmesiyle Lefkoşa’da temin ettiğini ve onun yönlendirdiği kişilere uyuşturucu sattığı yönünde bir itirafta bulunduğunu söyledi.

Kesat, Osama Abussahid’in 10 ile 18 Şubat 2025 tarihleri arasında 4 gram uyuşturucu maddeyi aranan bir şahsa satıp 3600 TL temin ettiği ve paranın bir kısmını harcadığını tespit edildiğini anlattı.

Her iki zanlının da itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini söyleyen polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.