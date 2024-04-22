Lefkoşa’da bu sabah meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü taburcu oldu.

Polis Basın Bültenine göre, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, İsmail Kozinoğluları (E-37), yönetimindeki YB 350 plakalı araç ile seyrettiği sırada “Tabur Garaj” isimli işletmenin önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve takla atıp dere yatağına yuvarlandı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.

-Haspolat’ta yangın

Haspolat Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Alumetal Trading Ltd. isimli iş yerine ait işçi yatı evi olarak kullanılan bölümde, bugün, buzdolabının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangına itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu üç yatak, üç şilte, üç koltuk, kıyafet dolabı, buzdolabı, 2 vantilatör, elektrikli soba, 2 komodin, bir alüminyum kapı ve muhtelif kıyafetler yandı. Soruşturma devam ediyor.