Lefkoşa’da, “polisi darp, görevinden men, sarhoşluk, rahatsızlık ve itale-i lisan” suçlarından bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 128 miligram alkollü olan K.M.K.(E-19), sarhoş olduğu sırada yanında bulunan şahıslara bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Söz konusu şahıs, kendisine müdahale eden devriye halindeki görevli polislere küfür ederek, kendisini tutuklanmaya çalışan polisi iterek tutuklanmayı engellemek suretiyle, polisi darp ve görevinden men etti.

Bahse konu şahıs suçüstü tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.