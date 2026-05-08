Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, halk sağlığının korunması amacıyla su ve gıda güvenliği denetimlerini ülke genelinde sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenli su ve hijyenik gıdaya erişimin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığı vurgulanarak, halk sağlığını tehdit edebilecek risklerin önceden tespit edilmesi amacıyla düzenli kontroller yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, hijyen ve sağlık standartlarını karşılayan işletmelere “İşletme Kayıt Belgesi” verildiği, standartların sürdürülebilirliği için denetimlerin periyodik olarak devam ettiği kaydedildi.

Gerekli durumlarda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapılarak ürünlerin standartlara uygunluğunun denetlendiği belirtilen açıklamada, imalathaneler, marketler ve toplu tüketim yerlerinde hijyen kontrollerinin sürdüğü ifade edildi.

Denetimlerin yalnızca cezai değil, aynı zamanda eğitici ve rehberlik edici bir süreç olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Sağlıklı Toplum, Güvenli Gelecek” anlayışıyla hareket edildiği belirtilerek, halk sağlığını riske atacak uygulamalara izin verilmeyeceği vurgulandı.