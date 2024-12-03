Etkinlik, Hüseyin Kırmızı’nın eseri hakkında ilham kaynaklarını paylaştığı bir söyleşi ile başladı. Ardından, Papageorgio String Quartet, Kırmızı’nın 10 bölümden oluşan eserini icra etti. Konser sırasında Türkçe ve İngilizce simultane çeviri ile işaret dili tercümesi de katılımcılara sunuldu.

-Color et Sonor hakkında

2015’te bestelenen Color et Sonor, on rengi klasik yaylı çalgılar dörtlüsü formatında müziğe dönüştürüyor.

Siyah, mavi, kırmızı ve altın sarısı gibi renklere adanmış her bir parça, dinleyicilere melodi aracılığıyla tonları keşfetme fırsatı sunuyor.