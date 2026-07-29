Lefkoşa’da minibüsün çarptığı 54 yaşındaki yaya Mediha Yücel (K) ağır yaralandı, minibüs sürücüsü tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza; bugün saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde Ferdi Cem Demir’in (E-50) yönetimindeki TLT 858 plakalı minibüsle İhsan Güven Sokak kavşağına yaklaştığında yolu yaya olarak geçmeye çalışan Mediha Yücel’e (K-54) çarpması sonucu meydana geldi.
Kazada ağır yaralanan yaya Mediha Yücel, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, Üroloji Servisi’nde tedaviye alındı.
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Araç sürücüsü Ferdi Cem Demir ise tutuklandı. Polisin olay hakkındaki soruşturması devam ediyor.