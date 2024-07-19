Lefkoşa'da Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla uyuşturucu madde tasarrufundan iki genç tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, bugün Lefkoşa'daki operasyonda, M.U.K. (E-24) ve B.B.I.'nın (E-22) tasarruflarında, yaklaşık 82 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyusturucu madde içerdiğine inanılan 22 hap, yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 8 bin TL ve 950 Euro nakit para bulunarak emare alındı.

İki kişi tutuklandı ve polisin soruşturması sürüyor.