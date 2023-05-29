Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Araç İçerisinden Sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Muhammet Kadir Varan ve Azat Nur Şirin mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İlayda Ahmetoğlu olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı 1 Muhammet Kadir Varan ve Zanlı 2 Azat Nur Şirin’in Lefkoşa organize sanayi bölgesinde meydana gelen "Sur işlemeye teşebbüs" suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 25 Mayıs 2023 tarihinde saat 02:15 raddelerinde Lefkoşa Organize Sanayi bölgesi 3. cadde de bulunan Çapur Otoelektrik önünde parkedilmiş olan ve Çapur Otoelektrik kontolunde olan ve anahtarları içerisinde bulunan Honda marka siyah renk araç mal sahibinden izinsiz bir şekilde zanlı-1 ve zanlı-2 tarafından sürülerek alınıp daha sonra saat 05:23 raddelerinde tekrardan alındığı yere geri bıraktıklarını anlattı. Polis, 25.05.2023 tarihinde saat 05:30 raddelerinde Zanlı-1 ve zanlı-2’nin Honda marka aracı bıraktıktan sonra yine aynı yerde park halinde bulunan Çapur oto elektrik işletmesi önünde Ahmet Çapur'un sorumlulugunda bulunan Mercedes marka araç içerisinden bir adet güneş gözlüğünü alıp, geri yerine bıraktıklarını belirtti. Polis, yine aynı tarihte yaşanan bu olaydan yaklaşık 15 dakika sonra yine Lefkoşa Organize Sanayi bölgesi 23. Sokak'ta bulunan Cinno Kaporta önünde park edilmiş olan ve Cinno Kaporta kontolunde olan ve anahtarları içerisinde bulunan Mazda marka gümüş renk aracın yine zanlı-1 ve zanlı-2 mal sahibinden izinsiz alarak olay yerinden aracı alıp ayrıldıklarını anlattı. Polis, yine 25 mayıs 2023 tarihinde Lefkoşa polis müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından yapılan soruşturma neticesinde zanlı-1 ve zanlı-2 tespit edilerek mal sahibinden izinsiz araç kullanamak sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanamak suçlarından tutuklandıklarını belirtti. Polis, zanlıların davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 1000’er TL nakdi teminat yatırmaları ve haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.