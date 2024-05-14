Lefkoşa’da, evinde uyuşturucu bulunan bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 20.00 sıralarında, Lefkoşa’da D.G.’nin (E-41) evinde arama yapıldı. Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu. D.G tutuklandı.

-Dalgalan’ın kesin ölüm sebebi kan ve doku örnekleriyle tespit edilecek

Öte yandan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 56 yaşındaki Ayla Dalgalan’ın kesin ölüm sebebinin otopside alınan kan ve doku örneğiyle tespit edileceği açıklandı.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’nde, yoğun bakım servisinde tedavi gören Dalgalan, tüm müdahalelere rağmen 10 Mayıs’ta hayatını kaybetmişti.