Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında bu yıl 6’ncısını düzenlediği “Çorabını Gey da Gel!” etkinliği Lefkoşa’da yapılıyor.

Farkındalık amacıyla rengarenk çoraplar giyen ve balonlar taşıyan katılımcılar Lefkoşa Gezi Treni ve bando eşliğinde Kuğulu Park’tan Surlariçi'ndeki Lefkeliler Meydanı’na yürüdü.

Down sendromlu bireylerin, çocukların, ailelerinin, özel eğitim merkezlerinden ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katıldığı etkinlik çerçevesinde şu sıralar meydanda sahne performansları sergileniyor.

-Harmancı

Kuğulu Park’ta Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) kısa bir açıklama yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bu yıl 6’ncısını düzenledikleri etkinlikte artı bir kromozomun farklılık veya hastalık değil zenginlik olduğunu vurguladıklarını söyledi.

Down sendromlu bireylerin sosyal hayatla iş hayatının bir parçası haline getirmek için yeni açılımlar yapmaya gayret ettiklerini dile getiren Harmancı, Lefkoşa'da bu gençlerin çalışabileceği “Yeni Dünya +1 Kafe" açılacağını belirtti.

Kafenin bu ay içinde hizmete girmesini hedeflediklerini kaydeden Harmancı, burada çalışacak gençlerin Milli Eğitim ve Turizm bakanlıklarının da iş birliğinde kurs aldığını, daha önce mutfak eğitimi alanların da burada deneyim kazanacağını söyledi.

LTB Başkanı Harmancı, kendileriyle şimdiden iş birliği yapmak isteyen iş yerleri olduğunu kaydederek, “Bugün aslında hem bir farkındalık yürüyüşü yapıyor, hem de 6 yılda geldiğimiz bu güzel sonucu kutluyoruz” dedi.