Evrim Kamalı

Lefkoşa'da Şehit Mustafa sokak üzerinde faaliyet gösteren PC Case isimli işyerinin önündeki masa üzerinde F.A isimli şahıs tarafından bırakılan çantayı çaldığı tespit edilen zanlı Diyaeldein Mahdi Suliman Mahmoud yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Enis Sabit olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Diyaeldein Mahdi Suliman Mahmoud’un 26 Haziran 2025 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Lefkoşa'da Şehit Mustafa sokak üzerinde faaliyet gösteren PC Case isimli işyerinin önündeki masa üzerine Lefkoşa'da sakin F.A tarafından bırakılan siyah renk Nike marka bel çantası içerisindeki siyah renk para cüzdanı içerisinden 550 Stg nakit paraları alarak sirkat ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine incelenen kamera görüntülerinde zanlının tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ve tasarrufunda 550 stg nakit paranın bulunduğunu ve emare alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına ve 80 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.