Çocuğa cinsel istismar davasında karar açıklandı! Çocuğa cinsel istismar davasında karar açıklandı!

Polise dün verilen bilgide, Lefkoşa’da sakin 12 yaşındaki Eda Sivri’nin (K-12) Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında evinden ayrılarak geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığının bildirildiği, Eda Sivri’nin arandığı kaydedildi.