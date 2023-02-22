Polise dün verilen bilgide, Lefkoşa’da sakin 12 yaşındaki Eda Sivri’nin (K-12) Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında evinden ayrılarak geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığının bildirildiği, Eda Sivri’nin arandığı kaydedildi.
Lefkoşa’da 12 yaşındaki çocuk kayıp
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