Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104. yılını kutlama etkinlikleri çerçevesinde Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nda eğitim gören çocuklarla buluştu.

Enstitüden verilen bilgiye göre, 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın kutlandığı programda, çocuklar için çeşitli etkinlikler yapıldı. Programa, Bilim Lefkoşa, “teleskopla güneş gözleme ve üflemeli füze yapımı” etkinlikleriyle destek verdi. Etkinlikte ayrıca seramik, geleneksel Türk okçuluğu, ahşap baskı, animasyon gösterisi, oyun alanları, ödüllü yarışmalar, hediyeler, palyaço gösterisi, yüz boyama ve ebru stantları yer aldı.

Lefkoşa YEE Koordinatörü Abdullah Aktaş, 23 Nisan’ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğin teminatı olan çocuklara armağan edildiğini belirterek, “Bu bakımdan, çocuklarına böyle bir ortamı armağan eden ve bunu tüm dünyadaki çocuklarla paylaşan ilk ülke Türkiye olmuştur. Bu sevinci Kıbrıs Türkü çocuklarımızla bir arada yaşamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.” dedi.