Yarışmaya, 24 Mayıs’a kadar başvuru kabul edilecek

Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı II. Dünya Çocuk Günü Resim Yarışması, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ve Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliğiyle yapılıyor.

“Çocuk Gözüyle Paylaşmak” konulu resim yarışması, bu yıl çocukların yaratıcılıklarını harekete geçirmenin yanı sıra, sanata olan duyarlılığı arttırmayı, yeni nesil sanatçıların yetişmesine pozitif güç olmayı amaçlıyor.

İlk ve orta öğretim ile özel öğretimde öğrenim gören tüm öğrencilere açık olacak yarışmaya 24 Mayıs Cuma gününe kadar başvuru kabul edilecek.

Dereceye girenlere ise ödülleri 1 Haziran Cumartesi günü Merkez Lefkoşa Sergi Salonu’nda saat 11.00 de düzenlenecek etkinlikte verilecek.

Yarışma sonuçları 29 Mayıs Çarşamba günü ilan edilecek ve yarışmada 60 eser sergilenmeye hak kazanacak.

Eserler Merkez Lefkoşa Sergi Salonu’nda 10 Haziran’a kadar sergilenecek.

Orta, lise ve özel öğretim olmak üzere 4 farklı kategoride ödül alanlara Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı tarafından, Başman Group hediye çekleri verilecek.

Ayhatun Ateşin ve Pınar Başman koordinesiyle gerçekleşen yarışmanın ilki 2023 de BRTK 60. Yıl münasebetiyle yapılmıştı. 60 resim sergilenmeye layık görülerek sergilenmişti.

Detaylı bilgi, basmanvakfi.org web sitesinden alınabilecek.