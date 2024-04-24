Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Nihat Polat başkanlığındaki Türkiye Sürücü Eğitimi İşverenler Sendikası heyetini kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Töre, son zamanlarda ülkede artan trafik kazalarının ana nedenlerinin başında alkollü ve hızlı araç sürüşünün yanında cep telefonu kullanımının geldiğini söyledi.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, konuşmasında, ülkede nüfus ve araç sayısında ciddi oranda bir artış olduğuna dikkat çeken Töre, gerek öğrenci olarak gerekse de farklı nedenlerden dolayı adada bulunan insan sayısına işaret etti.

Yolların da eksiklikleri olduğunu dile getiren Töre, meydana gelen kazaların can ve mal kaybı olarak kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Meclis Başkanı Töre, KKTC’de sürüş ehliyeti konusunun çok geniş anlamda ele alınması ve irdelenmesini gerektiğini, yapılacak ortak çalışmaların önemli olduğunu, Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde bir konfederasyon oluşumunun da beklendiğini söyledi.

Zorlu Töre, Türk Cumhuriyetleri sürücü eğitimi ortak çalışmasına da desteklerinin tam olduğunu ve böyle bir gelişmeden memnuniyet duyacağını kaydetti.