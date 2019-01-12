LEFKOŞA’DA KUMARHANEYE GİRMESİ VE BULUNMASI YASAK 19 KİŞİ TESPİT EDİLDİ



1 KİŞİ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN TUTUKLANDI, 12 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ



İSKELE’DE, 1 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN TUTUKLANDI, 2 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ



Lefkoşa, 12 Ocak 19 (.): Lefkoşa’da kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 19 kişi tespit edildi, bir kişi alkollü araç kullanmaktan tutuklandı, 12 araç ise muhtelif suçlardan trafikten men edildi.



İskele’de ise, bir araç sürücüsü alkollü araç kullanmaktan tutuklanırken, iki araç muhtelif suçlardan trafikten men edildi.



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam 20.00-24.00 saatleri arasında Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde, asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.



LEFKOŞA



Lefkoşa’daki denetimlerde bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, pansiyon ve yatı evleri, Çağlayan Parkı, Kumsal Park, Barış Manço Parkı, Kafesli Parkı, Yediler Parkı, Ayluga Kilisesi bölgesi, Ermeni Kilisesi bölgesi, Terminal bölgesi ile seyir halindeki araçlar kontrol edildi.



Denetimler kapsamında, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 19 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.



Trafik ekiplerinin denetimleri sonucu ise 550 araç kontrol edildi, 147 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, bir kişi alkollü araç kullanmaktan tutuklanırken, 12 araç ise muhtelif suçlardan trafikten men edildi.



İSKELE



İskele’deki denetimlerde ise bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, bet ofisi ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.



Trafik ekipleri toplam 300 aracı kontrol ederken, 37 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi, bir sürücü alkollü araç kullanmaktan tutuklanırken, iki araç ise muhtelif suçlardan trafikten men edildi.

(TUĞ/GÜL)





