Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında 2 kişi daha tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, "2023 yılı Ocak ve Şubat ayları içerisinde", Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen İ.Y.(E-18), S.K.(E-18) ve A.A.D.(E-16) tespit edilerek, tutuklanmışlardı.

Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahısların, Girne’de faaliyet gösteren iki ayrı marketten daha toplam 1822,90 TL değerindeki 3 şişe alkollü içkiyi alıp, çaldıkları ve söz konusu içkileri de Girne’de faaliyet gösteren başka iki markete sattıkları tespit edildi.

Çalıntı olduklarını bildikleri halde bahse konu içkileri piyasa değerinin altında satın alan iki ayrı market çalışanı E.D.(E-25) ve K.K.(E-19) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.