Lefkoşa ve Gazimağusa’da konut, Karaoğlanoğlu’nda araç yangını…

Lefkoşa-Kızılbaş’ta dün sabah 08.30 sıralarında, bir apartman dairesinin mutfağında muhtemelen ocak üzerinde unutulan tenceredeki yağın ısınıp alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın bölge sakinleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu ocak ve aspiratör yanarak zarar gördü, çıkan dumandan dolayı mutfağın duvarları islendi.

Öte yandan, dün 11.00 sıralarında, Gazimağusa’da Hostes Sokak’ta bir apartman dairesinin salonunda, çalışır durumdaki elektrikli sobanın devrilip halıyı tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu tüm beyaz eşya, mobilya ve ev eşyalarının yanarak zarar gördüğü, çıkan dumandan dolayı tüm duvarların islendiği belirtildi.

Karaoğlanoğlu’nda meydana gelen yangında ise, Barış Avşar (E-30) kullanımındaki araç seyir halindeyken, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu aracın motor bölümü, plastik aksamları ve ön kaputu yanarak zarar gördü ve ısıdan dolayı ön camı çatladı.