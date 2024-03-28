Lefkoşa uyuşturucu davası: 3 zanlı suçsuz bulunarak serbest bırakıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan Rayyan L. M. Abuımara bugün yeniden mahkemeye çıkarılırken, daha önce tutuklanan Youssef Ahmad, Alarıd Saeed ve Ohada Alakel’in suçsuz olduğu anlaşıldı.

Mahkemeye çıkarılan Abuımara hakkındaki olguları Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Murat Ergün aktardı.

Polis, 19 Mart 2024 tarihinde, 12:45-13:30 saatleri arasında Rayyan L. M. Abuımara ve Youssef Ahmad’in kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada elbise dolabı içerisinde toplam 27 gram uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, ikametgahın giriş kapısı önünde Abuımara’ya ait mavi renkli ayakkabı içerisine gizlenmiş vaziyetteki siyah renkli gözlük kılıfı içerisinde, 15 adet şeffaf renk naylon poşete sarıla yaklaşık 42 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile bir adet pipo bulunarak emare alındığını, iki zanlıyla birlikte konu ikametgâhta tespit edilen Alarıd Saeed ve Ohada Alakel de tutuklandığın açıkladı. Polis, yapılan soruşturma sonucu Youssef Ahmad, Alarıd Saeed ve Ohada Alakel’in suçsuz olduğunun anlaşılarak, serbest bırakıldıklarını söyledi. Polis, ifadesinde uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu söyleyen Abuımara’nın aleyhindeki suçları kabul ettiğini açıkladı. Polis, Suudi Arabistan vatandaşı olan zanlının öğrenci izni olduğunu ifade ederek, uygun bir teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 100 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün ıspat-ı vücut şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.