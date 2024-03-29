Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in eşi Filippa Karsera’nın yönettiği Bağımsız Sosyal Destek Kuruluşunun mali açıdan şeffaflığıyla ilgili Mecliste görüşme yapılacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, DİSİ Milletvekili Nikos Yeorgiu tarafından konuyla ilgili Meclise öneri sunulduğunu ve gelen çarşamba yapılacak olan görüşmede, konunun ele alınmasının kararlaştırıldığını yazdı.

Gazete, Yeorgiu’nun sunduğu öneride, kuruluşun aldığı bağışlar, diğer gelir kaynakları ve yasal etkinliklerden elde ettiği paranın kayıt altına alınmasını ve böylelikle şeffaflığın artırılmasını, bunun yanı sıra bu kayıtların kamuoyuna açıklanmasını talep ettiğini kaydetti.

Haberde, önerinin altıda DİSİ Milletvekili Kiriakos Hacıyannis’in de imzasının bulunduğu ifade edildi.