Ömer Gezer trafik kazasında hayatını kaybetti!

Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki Ömer Gezer hayatını kaybetti.

3. Cadde üzerinde, saat 16.20 sıralarında, Ömer Gezer, yönetimindeki UB 942 plakalı ATV araç ile seyrettiği sırada yola atılan başıboş köpeğe çarptıktan sonra, kontrolsüz bir şekilde yoluna devam edip yolun solunda park halinde bulunan ZYB 961 plakalı aracın sağ yan kısmına, ardından da yine yolun solunda park halinde bulunan JU 698 plakalı aracın sol yan dikiz aynasına çarpıp yol içerisinde sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan ATV araç sürücüsü Ömer Gezer kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. ATV aracın çarptığı köpek kaza mahallinde telef oldu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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