Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin Bölgesi İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, Gazze'ye yardımların ulaştırılmasında havadan indirme ve deniz yolunun da tercih edildiğini ancak bunun kara yoluyla yardım ulaştırmaya alternatif olmadığını belirtti.

McGoldrick, çevrim içi katıldığı basın toplantısında, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentini geçen hafta ziyaret ettiğini söyleyen McGoldrick, binaların, yolların ve altyapının durumu karşısında şok yaşadığını, yıkımın çok büyük boyutta olduğunu bildirdi.

McGoldrick, Gazze'ye günlük ortalama 200 tır civarında yardımın giriş yaptığını, 7 Ekim 2023 öncesi bu sayının 500 civarında olduğunu ve yardımların birçoğunun da savunmasız kişilere ulaştırılamadığını anlattı.

Gazze'ye yardımların havadan indirildiğini ve deniz yolunun alternatif olarak kullanıldığını aktaran McGoldrick, "Çok fazla gıda ve diğer yardımları Gazze'nin her yerine ulaştırmak, sadece kara yolunu kullanarak gerçekleştirilebilir. Havadan indirme ve deniz yolu buna alternatif değil." dedi.

McGoldrick, BM'ye bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasına (IPC) göre, Gazze'de "felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya kalan en yüksek insan sayısına" ulaşıldığına işaret ederken, özellikle Gazze'nin kuzeyindekilerin çok zor şartlarda yaşadığını kaydetti.