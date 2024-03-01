Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun Küçük Sanayi Çemberi-Haspolat Taşkent Çemberi ile Halk Bankası Çemberi arasında kalan yol güzergahı pazar günü duatlon yarışı nedeniyle trafiğe kapatılacak.

Polisten yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından pazar günü 07:00-12:00 saatleri arasında, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde Duatlon (Koşu-Bisiklet-Koşu) yarışı gerçekleştirileceği,bu nedenle yarışın düzenleneceği yer ve saatte yol güzergahının araç trafiğine kapatılacağı, yarış süresince ulaşımın alternatif yollardan sağlanacağı bildirildi.