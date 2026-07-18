Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda araçta çıkan yangın yol kenarındaki kuru otlara sıçrayınca bir dönümlük alandaki 3 çam ağacı da yandı.

Polisten verilen bilgiye göre saat 15.30 sıralarında, seyir halindeki LZ 681 plakalı salon araçta elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangında araç tamamen yandı.

Yangının yol kenarındaki kuru otlara sirayet etmesi sonucu yaklaşık bir dönümlük alan içerisindeki maki bitki örtüsü, kuru otlar ve 3 adet çam ağacı yandı. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma devam ediyor.