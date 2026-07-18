İskele'de bu sabahki operasyonda uyuşturucudan tutuklanan bir şahsın Girne'deki evinde de uyuşturucu bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre İskele Long Beach'te gerçekleştirilen operasyon sonucu uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan B.Ö. (E-32) ve C.K. (K-32) ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında B.Ö'nün Girne’deki evinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 3 gr ağırlığında kokain türü ve yaklaşık 5 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.