67 bin 705 kayıtlı seçmenden 20 bin 051 seçmenin oy kullandığı Lefkoşa’da 19 bin 285 oy geçerli, 766’sı geçersiz sayıldı. Seçime katılım oranı yüzde 29.62 oldu.

Adayların oy oranlarına göre sıralaması şöyle:

Ali Başman (UBP) yüzde 34.06

Sami Özuslu (CTP) yüzde 49.96

Serhan Aktunç (DP) yüzde 4.32

Figen Yaman Lesinger (YDP) yüzde 2.48

Abdullah Korkmazhan (Bağımsız) yüzde 1.47

Tacan Reynar (TDP) yüzde 1.53

Çetin Sadeli (Bağımsız) yüzde 0.88

Umut Ersoy (Bağımsızlık Yolu) yüzde 2.07

Talip Sancar (Bağımsız) yüzde 0.69

Mert Taşkın (Bağımsız) yüzde 1.31

Meriç Erülkü,(Bağımsız) yüzde 0.76

Alper Özsakınç (Bağımsız) yüzde 0.18

Nazım Özsever (Bağımsız) yüzde 0.27