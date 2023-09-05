Lefkoşa-Güzelyurt yolunda bu sabah yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Lefkoşa’daki patlamayla ilgili bir kişi tutuklandı Lefkoşa’daki patlamayla ilgili bir kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre Yılmazköy alt geçidi yakınlarında, aracıyla dikkatsiz biçimde sağ şeride geçen Halil Gazi Güney (E-38), aynı istikamete doğru sağ şeritte seyreden Fikret Geylan (E-59) yönetimindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Geylan yönetimindeki araç takla attı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri Güney ve Geylan ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Geylan (K-62), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.