LEFKOŞA ELYSİUM PARK MUHTEŞEM DÜĞÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Gazeteci arkadaşımız Ergün-Nazime Yahat çiftinin yakışıklı oğulları Sami ile Akdeniz köyünden Gülseren -Tahsin çiftinin güzel kızları Pembe Gül dün akşam Lefkoşa'da Elysium Parkta muhteşem kalabalık bir törenle dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadılar.

Başta devletin üst düzey kademesi Meclis Başkanı Zorlu Töre Başbakan Ünal Üstel yanında bazı bakanlar milletvekilleri belediye başkanları çok sayıda vatandaş mutluluklarına ortak oldu...