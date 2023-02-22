Sağlık Bakanlığı, depremzedelere Kuzey Kıbrıs genelinde tüm sağlık merkezlerinde ve hastanelerde sağlık hizmetleri verildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde de depremzedeler için "Depremzede Poliklinik Hizmetlerinin" devreye girdiği kaydedildi.

Açıklamada, “Hizmet almak isteyen depremzedeler hafta arası mesai saatleri içerisinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Bakanlığa bağlı KKTC genelinde tüm sağlık merkezlerimize başvurabilirler.” ifadeleri yer aldı.