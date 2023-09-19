Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun kursları ekim ayında başlıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesinden yapılan açıklamada, kursların dört yaş grubu için düzenleneceği kaydedildi. Sınırlı sayıda öğrenci kabul edileceği belirtilen açıklamada, kayıtların Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yaptırılabileceği belirtildi. Bilgi için 227 87 82 tahsis edildi.

Açıklamaya göre:

"8-10 yaş grubu çocuk ekibi çalışması 2 Ekim’den itibaren her pazartesi saat 17.00’da Asu Demircioğlu eğitmenliğinde Merkez Lefkoşa’da,

11-14 yaş grubu gençlik ekibi çalışması drama yöntemiyle oyun sahneleme; 5 Ekim Perşembe gününden itibaren Fulya Adalıer Canbolat eğitmenliğinde Merkez Lefkoşa’da,

15-18 yaş grubu gençlik ekibi çalışması 5 Ekim Perşembe gününden itibaren her perşembe Melis Beşe Günalp eğitmenliğinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda,

19 yaş ve üzeri olan yetişkinler atölyesi ise 2 Ekim Pazartesi’nden itibaren her pazartesi Cem Aykut eğitmenliğinde Arabahmet Kültür Evi’nde yapılacak ve sezon sonunda yeni oyun sahnelenecek."