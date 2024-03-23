Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinin girişimiyle Bosna Hersekli Sanatçı Sanel Redzic klasik gitar resitali sunacak.
Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Okula Aile Birliği Başkanı Evren Demirbilek tarafından verilen bilgiye göre Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Lions Derneğinin katkı koyduğu organizasyon 2 Nisan Salı akşamı Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Saat 20.00’de başlayacak konserin biletleri Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürlüğü ile Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de Deniz Plaza şubelerinden elde edilebilecek.