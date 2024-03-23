Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başbakanı merhum Osman Örek’in 25’inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Örek’in Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarına adını yazdırmış çok önemli bir şahsiyet olduğunu ve varoluş mücadelesinde en ön saflarda yer aldığını kaydeden Töre mesajında şunları ifade etti:

“Meclis Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerini üstlenmiş merhum Osman Örek’i vefatının 25. yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz. Osman Örek, Kıbrıs Türk özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın en yakın çalışma arkadaşı olarak Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihindeki onurlu yerini almıştır. Osman Örek, değerli bir devlet adamı olarak yüreklerimizde yaşayacaktır. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun.”