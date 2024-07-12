Lefke’de, 14 Temmuz Pazar günü, Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından triatlon yarışı gerçekleştirilecek. Yarış, sabah saat 07:00’de başlayıp 10:00’da sona erecek.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre triatlon, Lefke Belediye Plajı’ndan başlayarak Bağlıköy Kavşağı ve Yeşilırmak Yolu (Fener) güzergahında yapılacak. Bu süre zarfında sporculara motorlu polis eskortu eşlik edecek ve tüm kavşaklar polis tarafından araç trafiğine kapatılacak.

Yarış süresince sürücülerin, kendileri ve sporcuların can ve mal güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.