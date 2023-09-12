Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu, Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulunarak, 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası tahtında Yeşilyurt İlkokulu’nda ne yapılmak istendiğinin kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.

Platform Koordinatörü Teoman Oktay, cumartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin Yeşilyurt İlkokulu’na giderek, prefabrik yapılaşma için, bilgilendirme yapılmadan ve ihalesiz bir şekilde bir yapıcı ustası ile görüştüğü bilgisini aldıklarını belirterek, böyle bir icraat öncesinde Okul Aile Birliği ve velilerin haberdar edilmesi gerektiğini kaydetti.

Lefke’deki eğitim sorunlarının her gün arttığını savunan Oktay, Erdal Abit İlkokulu’nun kapatılması ardından yerine bir okul öncesi eğitim kurumunun açılması sözünün yerine getirilmediğini öne sürerek, Lefke Gazi Lisesi Maarif Koleji’nde sınıf ihtiyacı olduğunu, bunun çözümünün geçici önlemler değil yeni bina yapımı olduğunu ifade etti.

- “Milli Eğitim Bakanı’na sorunları çözme için verdiğimiz süre dolmuştur”

Oktay, Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu’nun bu konuları görüşerek, uzlaşarak çözüm arama niyetlerinin, olayları “olduğu gibi kabul ettikleri” anlamına gelmediğini vurgulayarak, bugüne kadar yaptıkları girişimlerin ve görüşmelerin maalesef sonuç vermediğini dile getirdi.

Oktay, şunları kaydetti:

“Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri bundan sonraki aşamada, bölge okullarının okul aile birliklerinin, Bölge milletvekillerinin, Belediye Başkanı’nın ve meclis üyelerinin, muhtarların, siyasi partilerin Lefke ilçe başkanlarının ve bölge halkının de katılımını sağlayacak, eğitim alanındaki sendikalarla işbirliği halinde yeni bir mücadele başlatarak sesini duyurmaya ve soruna çözüm için daha sert bir mücadele başlatma kararlılığındadır.

Bugünden itibaren Milli Eğitim Bakanı’na sorunları çözmesi için tanıdığımız fırsatlar ve verdiğimiz süre dolmuştur.”