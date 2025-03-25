“Çünkü bütün sanatlar, en üstün sanat olan yaşama sanatına hizmet eder”

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride, 2025 yılında insanlığın temel sorunlarının çözüme kavuşturulamadığına işaret edilerek, "Para hükmediyor dünyaya hala… Bombalarla yok ediliyor insanlar, yıkılıyor şehirler hala… Emek sömürülüyor, emekçi eziliyor hala… Günü kurtarmayı yaşamak sanıyoruz hala…" ifadelerine yer verildi.

Yönetimlerin demokrasi adı altında diktatörlüğe yöneldiği, düşüncenin düşüncesinin bile suç teşkil ettiği, basında sansürün devam ettiği savunulan bildiride, "Sanata ayrılan bütçenin kaldırım taşına ayrılan bütçe kadar değeri yok hala…" denildi.

- "Konuşalım, tartışalım ve ortak bir karara varalım diye iki kurum güçlerimizi birleştirdik bu sene”

Direnmeye ve doğruları söylemeye devam edileceği vurgulanan bildiride, bu yıl iki tiyatro kurumunun güçlerini birleştirerek, birbirlerine destek olduğu ve toplumsal bilinçlenme için çalıştığı kaydedildi.

“Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz." diyerek yola çıktıkları vurgulanan bildiride, “bir olma”nın ego, nefret ve bencillikten sıyrılmak demek olduğu belirtildi; “Çünkü bütün sanatlar, en üstün sanat olan yaşama sanatına hizmet eder." mesajı paylaşıldı.

Ortak bildiride, Dünya Tiyatrolar Günü’nde “perdenin kardeşliğe, dostluğa, yeni umut ve başlangıçlara, görsel sanatların en güzeli olan tiyatroya açılacağı” vurgulandı.

- 27 Mart akşamı LBT - Devlet Tiyatroları ortak yapımı "Yağmur Durduğunda" oyunu sahnelenecek

Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında, 27 Mart Perşembe akşamı Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ortak yapımı "Yağmur Durduğunda" oyunu sahnelenecek.

Andrew Bovell’in yazdığı, Ezgi Yentürk’ün çevirdiği ve Nehir Demirel’in yönettiği oyun saat 20.00’de başlayacak ve izleyicilere ücretsiz olarak sunulacak.