LAÜ’lü öğrencilerin başarısı gururlandırdı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mühendislik Fakültesi ve İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri katıldıkları yarışmada elde ettikleri başarı ile LAÜ’yü gururlandırdı.

Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri Abdelrahman Mohamed Radwan Mostafa, Mohammed Khaleel Mohammad Hammoud ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü öğrencileri Duygu İrem El, Melaniya Dmitriyenko ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü ev sahipliğinde “Retro Arcade" teması ile düzenlenen KALTEV Game Jam etkinliğine katılarak “Time Drifter” adlı projeleri ile yarışmayı kazandılar.

21-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Kuzey Kıbrıs’taki diğer üniversitelerden ekiplerin de katıldığı etkinlikte LAÜ’lü ekip üniversitelerini gururla temsil ettiler. Oyun geliştiricilerinin, tasarımcıların ve meraklıların yenilikçi oyunlar oluşturmak için bir araya geldiği Game Jam etkinliğinde 48 saat içinde takımların sıfırdan bir oyun tasarlayıp geliştirmeleri istendi. Yarattıkları oyunu uzman jüriye sunan LAÜ takımı geliştirdikleri projeleri ile Game Jam ODTÜ KALTEV’i kazanan takım olmayı başardı.

Elde ettikleri başarı ile ilgili düşüncelerini aktaran öğrenciler şu ifadelere yer verdiler; “LAÜ takımı olarak, aralarında ODTU-Kuzey Kıbrıs, UKÜ, DAÜ, Girne Üniversitesi ve ARUCAD’ın ekiplerinin bulunduğu 11 takım arasından birinci olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yarışma becerilerimizi geliştirmek, yeteneklerimizi göstermek, oyun yaratma ve geliştirme alanında kendimizi denememize izin veren iyi bir deneyimdi. Bu ilginç, yaratıcı ve eğlenceli yarışmaya katıldığımız için çok mutluyuz. Ekibimizin bu kadar üniversite ve öğrenci arasından birinciliği elde etmesi bizler için gurur verici bir başarıdır.”