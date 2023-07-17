LAÜ Sağlık Fakültesi mezunları yeminlerini etti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 2022– 2023 Akademik Yılı mezunları için “Beyaz Önlük Giyme ve Yemin Töreni” gerçekleştirildi.

Mezunların mesleğe ilk adımlarını attıkları ‘Beyaz Önlük Giyme ve Yemin Töreni’ne LAÜ Rektörlük Koordinatörü Mehmet Yalçın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Oğuz, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak Perçinci, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aydın Meriç, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Sosyal Hizmet 2022-2023 Akademik Yılı mezunları aileleri ile birlikte katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, Rektörlük Koordinatörü Mehmet Yalçın ve Dekan Prof. Dr. Hüseyin Oğuz’un mezunları ve onları destekleyen ailelerini en içten dileklerle kutlaması ve bundan sonraki yaşamlarında başarı dilekleri içeren konuşmaları ile devam etti. Tören, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Sosyal Hizmet 2022-2023 Akdemik Yılı mezunlarının sırasıyla beyaz önlük giymesi ve toplu halde mezuniyet yemini etmesiyle son buldu.