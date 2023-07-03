LAÜ Mimarlık öğrencileri çevreye duyarlı tasarımlarıyla örnek oldular

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen “Geleneksel Tasarım Haftası MELİORA” konulu tasarım haftası etkinliği kapsamında LAÜ Mimarlık öğrencileri unutulmaz bir proje gerçekleştirdiler.

Öğrenciler fakültenin simgesi haline gelen kayısı ağacına yeni bir hayat verdi. Bu proje, hem strüktürel hem de estetik bir tasarım sunarak ağacın özel önemini vurguladı.

Fakültenin simgesi olan, kısmen ayakta kalan ağacın soyut bir şekilde tamamlanması hedeflenen projede, yıllardır gölgesiyle ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken kayısı ağacı için Mimarlık öğrencileri, bu tarihi ağacı koruma ve ona ikinci bir şans verme misyonuyla bir araya geldi. Geleneksel Tasarım Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen workshop, bu amaca yönelik olarak düzenlendi.

Öğrenciler, kayısı ağacını fakültenin simgesi haline getirecek bir tasarım oluşturmak için bir araya geldi. Ahşap elemanlar kullanarak, ağacın strüktürel mukavemetini artırdılar ve ona yeni bir görünüm kazandırdılar. Bu tasarım aynı zamanda, fakültenin değerlerini ve doğayla uyumunu yansıtacak şekilde estetik bir yaklaşımı da içeriyordu.

Workshop sürecinde, öğrenciler kayısı ağacının geçmişini ve fakülteye olan sembolik önemini araştırdılar. Bu bilgileri tasarım sürecine dahil ederek, ağacın özgün karakterini koruyacak ve fakültenin ruhunu yansıtacak bir tasarım oluşturdular. Aynı zamanda, çevresel sürdürülebilirlik prensiplerine de önem verdiler ve tasarımda doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanmaya özen gösterdiler.

Fakülte Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Makbule Oktay, Yrd. Doç. Dr. Gözde Oral, Yrd. Doç. Dr. Nilay Bilsel ve Yrd. Doç. Dr. Damla Mısırlısoy’un yürütücülüğünde gerçekleşen projede sonuç olarak, öğrencilerin özenli çalışmalarıyla kayısı ağacına yeni bir hayat verildi ve fakültenin simgesi haline geldi. Ahşap elemanlarla desteklenen yapı, ağacın gücünü artırmış ve ona estetik bir değer katmıştır. Yenilenen kayısı ağacı, fakülteye özgü bir özellik olarak göze çarparken, çevreye duyarlı bir tasarımın da bir simgesi oldu.