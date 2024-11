LAÜ Akademisyeni Bağcılar, Kış Aylarında Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Beslenme Önerilerinde Bulundu

Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için C, D ve A vitaminleri önemli

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr. Seliz Bağcılar, “Kış Aylarında Güçlü Bir Bağışıklık Sistemi İçin Beslenme” konusu üzerine açıklamalarda bulundu.

“Soğuk havaların yaklaştığı bu dönemde, bağışıklık sistemimizi desteklemek hastalıklara karşı koruyucu bir önlem almak açısından oldukça önemlidir. Bağışıklık sistemi, vücudumuzu virüs ve bakterilere karşı koruyan doğal bir savunma mekanizmasıdır ve doğru beslenme alışkanlıkları bu sistemi güçlendirmede büyük rol oynamaktadır” diyen Bağcılar, özellikle mevsim geçişlerinde, bazı vitaminler, mineraller ve probiyotiklerin vücudun savunma mekanizmasını desteklemeye yardımcı olduğunu belirtti. Bağcılar, bağışıklık sistemini güçlü tutmak için C, D ve A vitaminleri gibi önemli vitaminlerin yanı sıra çinko ve selenyum gibi minerallerin günlük beslenme düzeninde yer alması gerektiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti; Örneğin, güçlü bir antioksidan olan C vitamini, enfeksiyonlara karşı vücudu koruyucu bir etkiye sahiptir. Portakal, mandalina, kivi, biber, brokoli ve ıspanak gibi besinlerde bolca bulunur. Bu besinleri günlük olarak tüketmek, vücudun C vitamini ihtiyacını karşılamak için oldukça etkili bir yöntemdir. Diğer bir önemli vitamin olan D vitamini ise bağışıklık fonksiyonlarının düzenlenmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Özellikle kış aylarında güneşten yeterince yararlanamadığımız için eksikliği sıkça görülen bu vitamini somon, ton balığı, yumurta sarısı ve süt ürünleri gibi besinlerden almak mümkündür. Kışın D vitamini takviyesi gerekebileceği unutulmamalıdır; ancak her takviye gibi bu da doktor kontrolünde alınmalıdır.

Bağcılar açıklamasının devamında şunları kaydetti; “Bağışıklık sistemini destekleyen bir diğer vitamin olan A vitamini ise vücudu enfeksiyonlara karşı korumanın yanı sıra göz sağlığını da destekler. Havuç, tatlı patates, kabak gibi turuncu renkli sebzelerde bulunur. Bu tür sebzeler ve koyu yeşil yapraklılar kış mevsiminde sofralarda mutlaka yer almalıdır. Vitaminlerin yanı sıra, bağışıklık sistemimizi güçlendiren mineraller de oldukça önemlidir. Çinko, bağışıklık hücrelerinin üretiminde ve işlevinde önemli bir rol oynamakta ve vücudun hastalıklarla mücadelesini desteklemektedir. Et, kabak çekirdeği, mercimek ve tam tahıllar çinko açısından zengin kaynaklardır ve bağışıklığı desteklemek için soframızda yer almalıdır. Aynı şekilde, selenyum da güçlü bir antioksidan olarak vücudu zararlı serbest radikallere karşı koruyarak bağışıklık sistemini destekler. Yumurta ve deniz ürünleri gibi besinler selenyum kaynağıdır. Tüm bunların yanı sıra, bağırsak sağlığı ve bağışıklık sistemi arasındaki ilişki de göz ardı edilmemelidir. Probiyotikler, bağırsak sağlığını destekleyerek bağışıklık sistemine dolaylı olarak katkıda bulunmaktadır. Yoğurt, kefir ve turşu gibi fermente gıdalar probiyotik açısından zengin besinlerdir. Özellikle doğal fermente edilmiş gıdaları tüketmek, bağışıklık sisteminin güçlü kalmasını desteklemekte, ayrıca prebiyotik olarak bilinen lifli besinler (elma, muz, soğan gibi) probiyotiklerin bağırsakta gelişimini destekleyerek sağlıklı bir bağırsak florasının korunmasına katkıda bulunmaktadır.

Bağcılar son olarak, “Bağışıklık sistemini desteklemek için doğru besinleri seçmek kadar, dengeli bir beslenme düzenine sahip olmak da önemlidir. Yeterli miktarda su tüketimi, düzenli uyku ve fiziksel aktivite, sağlıklı bir bağışıklık sistemi için gereklidir. Ayrıca işlenmiş gıdalar, fazla şeker ve aşırı yağ tüketiminden kaçınılması da bağışıklık sisteminin güçlü kalması için önemlidir. Kış aylarında enfeksiyon riskini azaltmak ve hastalıklara karşı güçlü bir bağışıklık sistemi geliştirmek için doğru beslenme alışkanlıkları büyük fark yaratabilir. Doğru vitaminleri, mineralleri ve probiyotikleri içeren bir beslenme düzeniyle, hem kendimizi hastalıklardan koruyabilir hem de sağlığımızı sürdürülebilir şekilde destekleyebiliriz. Sağlıklı bir beden için doğru besinleri tüketmek ve bu alışkanlıkları günlük hayatımızın bir parçası haline getirmek, hastalıklara karşı en etkili çözümlerden biridir” diyerek sözlerini tamamladı.