Larnaka Belediyesi’nin, şehrin tsunamiden korunması amacıyla gerekli hazırlıklara başladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi Larnaka Belediyesi’nin, yayaları kaçış noktalarına ve toplanma yerlerine yönlendirecek levhaları yollara koymaya başladığını yazdı.

Habere göre Larnaka Belediyesi ayrıca, 2024 yılı sonuna kadar tüm tehlike alanlarına, bilgilendirici levhalar ve haritaların yanı sıra sirenler yerleştirecek.

Gazete haberinde ayrıca Larnaka Belediyesi’nin, 2026 yılında UNESCO’dan “Tsunami Ready” unvanını almasının da beklendiğini yazdı.