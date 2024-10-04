Rum polisi, Larnaka ve Limasol bölgelerinde iki araçta yaptıkları aramada çok sayıda sigara ve tütün ele geçirdi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, 1 Ekim'de Larnaka’da, Pile köyü dışında Rum polisi tarafından bir araçta yapılan aramada kaçak olduğu tespit edilen 24 karton sigara ve 6 kilo nargile tütünü bulundu.

Benzer şekilde, 2 Ekim tarihinde Limasol’da durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 461 paket sigara, 105 paket elektronik sigara tütünü, 3 kilo 50 gram tütün ve 3 kilo 650 gram nargile tütünü ele geçirildi.

- Limasol’da araca bomba yerleştirildi

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Perşembe günü sabaha yakın saatlerde Limasol’da 78 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un aracının altına yerleştirilen bombanın patladığını yazdı.

Haberde, aracın çıkan yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale geldiği, polisin ise failleri aradığı vurgulandı.