KKTC Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi, “Don Pasquale” operasını çarşamba günü sahneliyor. Merkezden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (TCDOBGM) ortak prodüksiyonu olan Donizetti'nin komedi türündeki “Don Pasquale” operası Girne'de Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Salonu'nda saat 20.00’da sahneleneceği belirtildi.

Temsilin eserinin orkestra şefliğini Murat Menket, sahne Yönetmenliğini Aytaç Manizade, Don Pasquale rolünü Bas Engin Suna, Norina rolünü Sermin Dikmen Töre, Ernesto rolünü Ufuk Toker, Doktor Malatesta rolünü Tuğrul Enver Töre, Noter rolünü ise Emre Özarabacı üstleniyor.

Didem Tepe’nin başkemancı olarak görev alacağı eserde, Piyanist Aslıhan Korkmaz Korreperitör olarak görev alırken, Reji yardımcısı olarak Ufuk Gökhan Küçük, üst yazıda ise Ozan Türkoğlu görev yapıyor.

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