Uzun bir süredir Güney Kıbrıs’ta yaşayan ve Rum tarafındaki İsrailliler aleyhinde suç faaliyetlerinde bulunması için İranlılarla iş birliği yaptığından söz edilen bir İranlının, Güney Kıbrıs’tan sınır dışı edilmesine karar verildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde 2002 yılından bu yana Güney Kıbrıs’ta yaşayan İran uyruklu bir kişinin, Güney Kıbrıs’taki İsrailliler aleyhinde suç faaliyetlerinde bulunması amacıyla İranlı terör unsurlarının çıkarları için faaliyet gösterdiğine dair bilgilerin akabinde 2023 yılının Kasım ayında Rum makamlarınca tutuklandığını yazdı.

İranlının bunun akabinde İdari Mahkemeye başvurarak "göz altı ve sınır dışı kararları"nın yanı sıra "yasaklı göçmen" olarak ilan edilmesiyle ilgili kararların iptalini istediğini kaydeden gazete, mahkemenin İranlı şahsın başvurusunu reddettiğini ifade etti.

Gazete, İranlı şahsın kamu güvenliği açısından tehlikeli olduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmesine karar verildiğini ekledi.