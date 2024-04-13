Larnaka-Pirga’daki Kıbrıs Türk malının, sahte belge düzenlenerek Kıbrıslı Rumlara devredildiği, skandalın ortaya çıkması üzerine mahkemeden ara emri alındığı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre Larnaka Kaza Mahkemesinin çarşamba günü, sahte belge düzenlenerek Kıbrıslı Rum özel ve tüzel kişiler adına devri yapılmış ve tapusu da alınmış 6 dönümlük araziyle ilgili işlemlerin durdurulması emri verdiğini yazdı.

Habere göre Pirga’daki, Kıbrıslı Türk sahibi ölmüş 6 dönümlük malı hileli yollarla kendi adına geçiren Rumlardan birinin, vergi ile ilgili işlem yapmak üzere köy muhtarından onay istemesi ile geçen şubat ayında ortaya çıkan skandalla ilgili polis araştırması başlatıldı.

Gazete, Barolar Birliği’ne kayıtlı bir avukatın da dahil olduğu skandalda, Kıbrıslı Türk sahibinin öldüğü kaydedilen 6 dönümlük malının yasal varisinden izin alınmadan devir yapıldığının saptandığını kaydetti.

Bu örnekte yasal varisin, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği olduğunu” savunan gazete, rıza merciinin sözde “Vasilik” olduğunu ancak Rum dolandırıcıların, hileli devir ve tapu işlemlerini yapmak için avukat yardımı ile “Vasiliği, devir işlemine rıza vermiş gibi gösteren bir mektup düzenlediğini" belirtti.

Haberde, 6 dönümlük malın müteveffa sahibinin kim olduğu hakkında bilgi verilmedi.