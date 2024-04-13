Güney Kıbrıs’ta son altı yılda, 3 bin 462 çocuk istismarı vakasının kayıtlara geçtiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, bugünkü manşet haberinde, çocuk istismarı vakalarından 1552’sinin cinsel istismar, 1910’unun da aile içi şiddet vakası olduğunu yazdı.

Gazete, çoğu istismar vakasının, istismara uğrayan çocuğun bunu öğretmenine veya sınıf arkadaşına itiraf etmesiyle ortaya çıktığını kaydetti.

Politis gazetesi ise, son iki yıl içinde, çocuk sığınma evinde misafir edilen her dört çocuktan birinin, başka bir çocuk tarafından cinsel istismara uğradığını yazdı.

Gazete, çocuk istismarı vakalarının yıldan yıla artış gösterdiğini, ancak istismarla mücadele yasaları ile protokollerinin kağıt üzerinde kaldığını belirtti.

Haberde, okullarda şiddet ve istismar vakalarının yanı sıra, uyuşturucu kullanımı ile satışı da olduğu ve öğretmenlerin bunu bildiği halde, kimseyi tutuklayamadıkları ve bu durumun önüne geçilebilmesi için kollektif bir çaba gösterilmesi gerektiği ifade edildi.