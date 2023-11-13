Larnaka Kaza Mahkemesi’nin, 2013’teki ekonomik kriz zamanında Laiki Bank’taki mevduatlarının toplamda toplam 3,7 milyar Euro’luk bölümü tıraşlanan mudiler için tazminat ümidi doğuran bir karar verdiği bildirildi.

Alithia’nın haberine göre mahkeme bir Rus’un, Laiki Bank’taki mevduatının 789.832,90 Euro’sunun tıraşlanması yüzünden Rum Merkez Bankası ve Rum Yönetimi aleyhine açtığı tazminat davasında davacı lehine karar verdi.

Rum yönetimi ve Merkez Bankası’nın Larnaka Kaza Mahkemesi kararını temyize götürmemesi veya Temyiz Mahkemesi’nin Larnaka Kaza Mahkemesi kararını onaması halinde Rus’un başvurusunda verilen mahkeme kararı emsal kabul edilecek ve mudilerin, mevduatlarının tıraşlanan bölümü tazmin edilecek. Ancak Kaza Mahkemesi kararı sadece ilk 6 yıl içerisinde dava açan mudileri kapsıyor. Ödenecek tazminat ise, bir kısım mudinin sigorta vb. çeşitli şekillerde tazmin edilmiş olması nedeniyle Rum Yönetimi ve Merkez Bankası tarafından ödenecek tazminatın 2 veya 3 milyar Euro olduğu kaydedildi.

Gazete, Larnaka Kaza Mahkemesi kararının, Euro Grubu’nun 25 Mart 2013’te yaptığı, Rum yönetimi tarafından da kabul edilen bankacılık sistemini denetleme sorumluluğunu yerine getirmediği için Rum yönetiminin, "tıraşlama kararından etkilenen mevduatları tazmin etme niyetinde olduğu” açıklamasına dayandırıldığını kaydetti.