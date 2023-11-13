Mesarya bölgesinde son zamanlarda açılan yeni arsalar, bugünkü Rum basınında gündem oluşturdu.

Alithia gazetesi “Mesarya’nın Kalbinde Arsa Açıyorlar” başlıklı haberinde, KKTC’deki yapısal kalkınmayla ilgili yeni olguların, Kıbrıs sorununu ve özellikle de toprak ile mülkiyet başlıklarını ciddi şekilde etkilediğine dikkat çekti.

Gazete, Kıbrıs sorununun 1974’ten beri çözülemediğini ve bunun da, Rum toprakları üzerinde yapısal kalkınmayı getirdiğini yazdı.

Mesarya’daki zirai arazilerin (Dörtyol-Türkmenköy arasındaki bölge ile Alaniçi’nin kuzeyi) bile arsaya dönüştürüldüğünü belirten gazete, bu arazilere yol açıldığını ve ekskavatörlerin hummalı şekilde çalıştığını kaydetti.

Haberde, 2004 yılına kadar Rum tarafına iade edileceği düşüncesiyle herhangi bir kalkınmanın olmadığı bölgelerde bugün, çok sayıda inşaat ve altyapı çalışmasının yapıldığı ifade edildi.