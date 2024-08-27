HALİL KASIM: "ÜNAL ÜSTEL YOLUN YOLUMUZDUR.."
Gazimağusa İlçe Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu Kuzey Mesarya Dayanışma Gecesi Serdarlı'da Billur Restaurant'ta gerçekleşti.
Mahşeri kalabalığın meydana sığmadığı görüldü.
Gecede Gazimağusa ilçe başkanı Nahit Öncü, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Serdarlı- Geçitkale Belediye Başkanı Halil Kasım konuşmasında Başbakan Ünal Üstel'e tam desteğini açıklaması ayakta alkışlandı..
Başbakan Ünal Üstel'in konuşması sık sık alkışlarla kesildiği görüldü.
Ergün Yahat
Editör: Timuçin Cansoylu