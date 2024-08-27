HALİL KASIM: "ÜNAL ÜSTEL YOLUN YOLUMUZDUR.."
Gazimağusa İlçe Başkanlığı'nın  düzenlemiş olduğu Kuzey Mesarya  Dayanışma Gecesi Serdarlı'da Billur Restaurant'ta gerçekleşti.

 Mahşeri kalabalığın meydana sığmadığı görüldü.

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Gecede Gazimağusa ilçe başkanı Nahit Öncü, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Serdarlı- Geçitkale Belediye Başkanı Halil Kasım konuşmasında Başbakan Ünal Üstel'e tam desteğini açıklaması ayakta alkışlandı..

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 Başbakan Ünal Üstel'in konuşması sık sık alkışlarla kesildiği görüldü.

Ergün Yahat

Editör: Timuçin Cansoylu