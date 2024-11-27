ABD merkezli bir düşünce kuruluşu, Kuzey Kore'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullandığı füzelerin üretildiği bir silah fabrikasını büyüttüğünü ileri sürdü.

ABD'nin California eyaletindeki Middlebury Uluslararası Araştırmalar Enstitüsüne bağlı James Martin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Çalışmaları Merkezinde araştırma görevlisi Sam Lair, CNN'e verdiği demeçte, Kuzey Kore'nin doğusundaki Hamhung kentinde bulunan silah fabrikasına dair açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullandığı "KN-23" ve "KN-24" balistik füzelerinin üretildiği silah fabrikasının uydu görüntülerinin incelendiğini belirten Lair, fabrikada 2020'den itibaren eski binaların ve çatıların onarılması gibi birçok değişimin gözlemlendiğini kaydetti.

Değişiklikleri "üretimdeki verimi artırmaya yönelik bir girişim" olarak değerlendiren Lair, Pyongyang yönetiminin silah fabrikasında genişlemeye gittiğini öne sürdü.

Lair, fabrikanın, Kuzey Kore ordusu için mühimmat üreten Ryongsong Makine Kompleksi'nin bir ayağını oluşturduğunu vurgulayarak, işçilerin kullanımı için yeni yapılar inşa edildiğini söyledi.

İnşa edilen yeni binalardan birinin füze montajı için tasarlanmış olabileceğini savunan Lair, bu binanın asıl üretim binasına kıyasla yüzde 60 ile 70 oranında daha büyük olduğunu belirtti.

Lair, bu genişlemenin sadece üretimi iyileştirmeye yönelik bir adım olmadığını, yeni binayla üretimin artırılmasının da hedeflendiğini iddia etti.