Merkezi Londra'da bulunan Çevre Adaleti Vakfının (EJF) yayımladığı raporda, Kuzey Koreli işçilerin, Çin'e ait balıkçı gemilerinde, Birleşmiş Milletlerin (BM) yasaklamasına rağmen ve uzun süreler denizde kalmaya zorlanarak çalıştırıldığı iddialarına yer verildi.

2019-2024 yıllarında Kuzey Koreli işçiler ile aynı balıkçı gemilerinde çalışan 19 Endonezyalı ve Filipinli işçinin tanıklıklarına dayandırılan raporda, bu gemilerdeki Kuzey Koreli çalışanların varlığının örgütlü şekilde gizlendiği ve bu kişilerin bazı durumlarda karaya ayak basmadan 10 yıla kadar çalıştırıldığı belirtildi.

Mürettebattan tanıklar, Kuzey Korelilerin karaya dönmemesi için açık denizde gemiden gemiye transfer edildiklerini, bu yüzden sayılarını tahmin etmenin güç olduğunu, karaya geldiklerinde ise cep telefonu kullanmalarının ve gemiyi terk etmelerinin yasaklandığını aktardı.

Raporda, "Kuzey Korelilere yapılan muamele, zorla çalıştırma hükmündedir ve halihazırda emek istismarının yoğun olduğu küresel balıkçılık sektöründe tanık olunanları aşan bir ölçektedir." ifadesine yer verildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında sorulan soruya, "konu hakkında bilgisi olmadığı" yanıtını vererek, "Çin, açık deniz balıkçılık faaliyetlerini uluslararası yasalara ve düzenlemelere uygun yürütmektedir. Çin'in Kuzey Kore ile bahsedilen işbirliği uluslararası hukuk çerçevesindedir." şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Kuzey Kore'nin nükleer programı nedeniyle uyguladığı 2017 tarihli yaptırımlar, Kuzey Koreli işçilerin yurt dışında çalıştırılmasını yasaklıyor.